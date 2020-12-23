Суд в Москве удовлетворил иск Роскомнадзора к Google за нарушение тайны частной жизни

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора с поисковой системе Google и видеохостингу YouTube за нарушения тайны частной жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Исковые требования Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций к Google LLC, D/B/A YouTube в защиту прав субъектов персональных данных о признании деятельности интернет-страницы незаконной и нарушающей право гражданина на неприкосновенность частной жизни личную и семейную тайну, признании информации, распространяемой посредством сети Интернет на соответствующем интернет-ресурсе информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, удовлетворены в полном объеме", - сообщили в суде, не уточнив иных деталей иска. Там отметили, что суд признал действия определенной интернет-страницы незаконной и нарушающей права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. О какой именно странице идет речь, в пресс-службе не пояснили.

Ранее мировой участок Таганского района 13 февраля 2020 года постановил признать Twitter и Facebook виновными по ч. 8 ст. 13.11 КоАП ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных") и назначить обеим компаниям административный штраф в размере 4 млн рублей. Требования об отчете о локализации в РФ баз персональных данных российских пользователей Twitter и Facebook были направлены Роскомнадзором в конце декабря 2018 года, но ведомство не получило конкретного ответа от компаний.