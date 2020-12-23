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Голикова: доступность дошкольного образования для детей до трех лет составила 90%

Как сообщила вице-премьер РФ, до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию более 57 тыс. мест в детских садах

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составила в России 90%, от трех до семи лет - почти 100%. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"На 1 декабря доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет составила 90%, в возрасте от трех до семи лет - практически приблизилась к 100%", - сказала вице-премьер.

Голикова сообщила, что до конца года будет введено в эксплуатацию более 57 тыс. мест в детских садах. "По некоторым объектам, к сожалению, срок ввода пришлось перенести на 2021 год, - добавила она. - Но в следующем году планируется ввести еще 68,7 тыс. мест в детских садах".

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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