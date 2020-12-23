Посольство России сообщило об интересе к вакцине "Спутник V" в Австрии и в МАГАТЭ

ВЕНА, 23 декабря. /ТАСС/. Интерес к российской вакцине от нового коронавируса "Спутник V" проявляют в Австрии и в расположенных в Вене международных организациях системы ООН, в том числе Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в среду в посольстве России в Вене на фоне утверждений австрийских СМИ о проведении прививок в жилом доме диппредставительства.

"Интерес к российской вакцине проявляют в расположенных в Вене международных организациях системы ООН, включая МАГАТЭ", - отметили в посольстве.

Диппредставительство также опровергло утверждения австрийских СМИ о проведении вакцинации в жилом доме посольства. "В связи с вводящими в заблуждение публикациями австрийских СМИ нам поступает большое количество обращений касательно вакцинации российской прививкой "Спутник V" против COVID-19. Мы, разумеется, рады такому большому интересу к российской вакцине, но должны сообщить, что посольство России в Вене не располагает ни вакциной "Спутник V", ни специальными "медицинскими учреждениями" для ее введения. Услуги подобного рода в принципе не относятся к деятельности дипломатических миссий", - говорится в заявлении посольства.

Как указали дипломаты, вакцинация против COVID-19 будет возможна только в сертифицированных австрийскими властями учреждениях. "Мы просим представителей австрийской прессы тщательнее проверять свои источники, посольство всегда готово ответить на возникающие вопросы", - говорится в сообщении.

Австрийское издание Heute ранее выступило с утверждением, что в жилом доме посольства России в Австрии, в котором также размещается медицинский кабинет, началась вакцинация с помощью "Спутник V" сотрудников венских международных организаций. "Это не соответствует действительности", - сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее исключил возможность использования в его стране российской вакцины "Спутник V", потому что у австрийской стороны есть договорные обязательства с европейскими поставщиками. Вакцинация от нового коронавируса начнется в Австрии 27 декабря с пожилых людей старше 80 лет вакциной, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.