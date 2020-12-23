Российские СМИ в 2020 году чаще всего упоминали из спортсменов Хабиба Нурмагомедова

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российские СМИ среди спортсменов в 2020 году чаще всего упоминали борца Хабиба Нурмагомедова. Об этом свидетельствуют данные компании "Медиалогия", поступившие в ТАСС.

Нурмагомедов возглавил рейтинг, его упоминали 109 522 раз, футболистов Артема Дзюбу и Александра Кокорина - 99 145 и 82 258 соответственно. Замыкают пятерку по числу упоминаний хоккеист Александр Овечкин - 46 355 раз и футболист Алексей Миранчук - 41 548 раз.

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ на основе базы системы "Медиалогия", включающей более 60 тыс. влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, онлайн-издания. Период исследования: 1 января - 20 декабря 2020 года.