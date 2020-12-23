В регионы Центральной России придут сильные снегопады и потепление

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют снег, местами сильные снегопады и метели в регионах Центрального федерального округа 25-26 декабря, при этом в большинстве областей ожидается оттепель. Так, в Воронежской, Брянской, Смоленской областях в дневные часы в пятницу и субботу прогнозируется до плюс 1-2 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Как сообщила ТАСС дежурный синоптик гидрометцентра по Воронежской области Светлана Перова, в регионе с 25 декабря в течение суток ожидаются снегопады, метель, ветер до 18 м/с. "В ночь на четверг еще холодно - до 9-14 градусов мороза, днем - 2-7 мороза, а в ночь на пятницу уже от 4 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем 25 декабря будет до плюс 2 градусов. С 25 декабря и в течение суток 26 декабря мы ожидаем в регионе выход циклона, который будет проходить с запада на восток, и принесет сильный снег, местами с дождем, гололед и гололедицу. 25-26 декабря добавится еще метель и сильный ветер 15-18 м/с", - сказала Перова.

Снег, местами сильный, 25 декабря прогнозируется также в Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. 26 декабря осадки пройдут в Ивановской, Костромской, Рязанской областях. В Тамбовской области снегопад возможен уже вечером в среду. "В Тамбовской области в ближайшие часы ожидается снегопад. Это может привести к появлению гололедицы на трассе, водителям рекомендовано снижать скорость, держать безопасную дистанцию до едущих впереди машин и соблюдать боковой интервал", - отметили в управлении ГИБДД по Тамбовской области.

В ночь на четверг в большинстве областей Центральной России столбики термометров покажут минус 3-8 градусов, местами до минус 9-11 градусов, до минус 1-4 градусов днем в четверг, но в дневные часы 25-26 декабря воздух прогреется до плюс 1-2 градусов. Так, по прогнозу Курского гидрометцентра, на территории региона в ближайшие сутки похолодает до 11 градусов мороза, к 25 декабря в области ожидается мокрый снег и до 1 градуса тепла. Морозная погода до субботы ожидаются и во Владимирской области. "25 декабря облачно, снег, местами метель, на дорогах гололедица, ветер южный 7-12 м/с, днем порывы до 12-17 м/с, температура воздуха ночью составит минус 4-9 градусов, днем - минус 2-7 градусов", - сообщили в ЦГМС по Владимирской области.

По данным сайта Гидрометцентра России, влияние на погоду в ЦФО 25-26 декабря окажет циклон, который будет перемещаться с Западной Европы на центр Европейской территории России. В регионах округа ожидается прирост высоты снежного покрова в среднем на 10-25 см.