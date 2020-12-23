Младенческая смертность и смертность от рака снизились за 10 месяцев 2020 года

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Смертность от рака и младенческая смертность снизились за 10 месяцев 2020 года, несмотря на вызванные пандемией новой коронавирусной инфекции сложности. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Несмотря на сложности, за 10 месяцев текущего года - это последние официальные данные - удалось снизить смертность от ряду причин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это смерть от новообразований - на 1,9%, <...> и, что очень важно - на 8,3% снизился уровень младенческой смертности", - сказала она.

Кроме того, отметила вице-премьер, за прошедшее с начала года время на 2,5% снизилась смертность от внешних причин, и на 8,8% - от ряда инфекционных и паразитарных заболеваний.