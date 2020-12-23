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Пандемия COVID-19

Эксперт рассказал, от чего зависит появление устойчивых к лекарствам штаммов

Оно зависит от соблюдения пациентами точных рекомендаций врача и соблюдении сроков применения противовирусных препаратов, отметил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Формирование новых штаммов коронавируса, которые будут устойчивы к лекарствам, зависит от соблюдения пациентами точных рекомендаций врача и соблюдении сроков применения противовирусных препаратов. Об этом сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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"Поэтому, если даже допустить, что новые устойчивые к терапии штаммы коронавируса появятся, то это просто снизит эффективность противовирусных препаратов и нацелит ученых на разработку все новых и новых эффективных классов лекарств. Многое в процессе формирования/не формирования резистентных штаммов будет зависеть от приверженности пациентов к точному выполнению назначений врача и соблюдении сроков применения противовирусных препаратов", - сказал он.

Горелов пояснил, что мутация микроорганизмов под действием препаратов хорошо известна. По его словам, вирусы всегда приспосабливаются и вырабатывают устойчивость к лекарствам. "Однако мутации резистентности не означают, что данные штаммы становятся суперинфекционными, суперзаразными,  приобретают большую эпидемическую значимость и большее распространение", - пояснил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что лечение коронавируса провоцирует его мутацию. По словам ученого, это свидетельствует о том, что в каком-то человеке вирус находился долгое время и подвергался эволюции

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