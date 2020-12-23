Елисейский дворец заявил об улучшении здоровья Макрона

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Администрация президента Франции Эмманюэля Макрона, болеющего COVID-19, сообщила в среду, что его состояние значительно улучшилось. Об этом пресс-служба Елисейского дворца сообщила агентству Franse-Presse .

Согласно этим сведениям, в состоянии здоровья французского лидера "отмечаются признаки улучшения". Каких-либо других подробностей источник не привел.

В понедельник представитель правительства республики Габриэль Атталь заявил журналистам, что, согласно отчету лечащего врача, "у президента до сих пор наблюдаются симптомы после заражения коронавирусом". При этом Атталь подчеркнул, что состояние здоровья Макрона стабильное, и тот "продолжает работать".

17 декабря пресс-служба Елисейского дворца сообщила о том, что Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, и его результат оказался положительным. В администрации президента заявили, что французский лидер "продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно". Он самоизолировался в своей загородной резиденции Лантерн, находящейся на территории Версальского дворцового комплекса.