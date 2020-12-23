Голикова: программа авансирования расходов бесплатной медпомощи будет принята на днях

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Механизм авансирования расходов бесплатного оказания медицинской поищи в первом квартале 2021 года будет предусмотрен в программе государственных гарантий, которую правительство примет в ближайшие дни. Об этом в среду заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"В ближайшие дни будет принята программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, которую принимает правительство для всех субъектов РФ. В ней будут предусмотрены механизмы авансирования расходов по этой государственной программе на первый квартал 2021 года", - сказала она.

Голикова добавила, что, кроме того, до 15 января Минфин и Минздрав проведут выверку кредиторской задолженности медицинских учреждений, накопленной в период пандемии.

"Я думаю, что для Минфина будет лучше до конца года это сделать", - отметил президент РФ Владимир Путин.

В ходе заседания губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заявил, что в настоящее время существует кредиторская задолженность у территориальных фондов ОМС. "В отношении первой волны коронавируса были приняты решения: с апреля по июль частично такие затраты были покрыты из резервного фонда правительства России. Мы просим поручить правительству посчитать масштаб проблемы второй волны периода июль-декабрь 2020 года и по максимуму компенсировать эту дополнительную кредиторскую задолженность", - сказал он.