Власти Нововоронежа решили провести аукцион для продажи скульптуры Аленки

ВОРОНЕЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Нововоронежа приняли решение о проведении аукциона для продажи скульптуры Аленки, установка которой вызвала большой общественный резонанс. Об этом сообщил ТАСС в среду глава Новоронежа Владимир Лещенко.

"Решили рекомендовать провести аукцион для продажи городской скульптуры Аленки, а на вырученные деньги установить новый памятник, другой", - сказал Лещенко.

По его словам, в администрации Нововоронежа получили сотни обращений от желающих приобрести арт-объект, в том числе из-за границы. Некоторые предложения, по словам Лещенко, доходили до нескольких десятков миллионов рублей. "Завтра состоится совещание по вопросу проведения аукциона, чтобы понять, как и кто будет этим заниматься", - сказал Лещенко.

Ранее замглавы Нововоронежа Алексей Дорошенков сообщал ТАСС, что городская скульптура Аленки сделана по заказу городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Арт-объект установлен на спонсорские средства, на изготовление Аленки потрачено около 1 млн рублей, еще 500 тыс. рублей - на благоустройство территории.