В МВД считают абсурдом возможность утечки базы данных геномной информации россиян

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Замглавы МВД России Игорь Зубов назвал абсурдом возможность утечки базы данных геномной информации россиян, так как технически невозможно использовать эту информацию.

"Это просто абсурд насчет того, что американцы собирают и куда-то что-то тащат. Я имею ввиду, что они собирают, но не через эту базу данных. Это просто технически и идеологически невозможно никак использовать", - сказал Зубов на заседании комитета Госдумы.

Он отметил, что сейчас наблюдается множество атак в интернете на депутатов и на МВД с попытками информационного давления для непринятия тех законов, которые "реально повлекут оздоровление криминальной ситуации". По словам Зубова, расширение этой базы данных соответствует переходу большинства сфер жизни в цифровое пространство, однако тотального генетического контроля за россиянами не будет.

Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, расширяющий перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Согласно инициативе, такая регистрация станет обязательной для всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, подвергнутых административному аресту. Сейчас геномная регистрация обязательна только для осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе производства следственных действий.

Законопроект наделяет экспертные подразделения Следственного комитета РФ полномочиями по проведению обязательной государственной геномной регистрации. Кроме того, документ корректирует определение геномной информации. Теперь под ней предлагается понимать "биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определенных фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты физического лица или неопознанного трупа".