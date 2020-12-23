Путин заявил, что ситуация на полигоне "Красный бор" не лучше, чем в Усолье-Сибирском

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал не снижать внимания к проведению ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне "Красный бор" в Ленинградской области.

"Про "Красный бор" не забывайте, потому что там ничем не лучше ситуация, чем в Усолье-Сибирском (в Иркутской области, где ликвидируется очаг химических загрязнений - прим. ТАСС)", - обратился глава государства в среду к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, выступавшей по экологической тематике на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент поинтересовался, как идут работы в "Красном бору". Абрамченко доложила, что Росатом ведет соответствующие мероприятия по графику, "никаких отступлений нет".

Поэтапная рекультивация

Исполнитель работ по ликвидации полигона Федеральный экологический оператор - предприятие госкорпорации "Росатом" - в 2020 году выполнил инженерные изыскания и разработал проектную документацию по первому этапу работ, включающую устройство противофильтрационной защиты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия, проектную документацию по второму этапу работ, включая решения по переработке содержимого открытых карт и рекультивации полигона, специалисты разработают в 2021 году. К 2025 году на месте полигона будет большой зеленый холм, будет внедрена система автоматического мониторинга почв и воды.

Ранее сообщалось, что все работы специалисты проводят в максимально сжатые сроки, чтобы накопленный вред на полигоне был ликвидирован как можно скорее. Уже проведены стендовые испытания технологий переработки жидких отходов из карт полигона. Апробация различных технологий идет, в следующем году проектирование работ по этой части будет закончено. "Росатом" принимает во внимание мнение ученых, исследует разные подходы.

О полигоне

Полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.