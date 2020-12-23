В Петербурге отмечается снижение числа госпитализаций пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Число госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге снижается, в городе замедляется распространение COVID-19, сообщили в среду в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавируса.

"На 23 декабря в Петербурге зарегистрировано 974 госпитализации взрослых с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. По сравнению с прошлой неделей, когда 16 декабря было зафиксировано 1 025 госпитализаций взрослых пациентов, отмечается снижение этого показателя примерно на 5%. Уменьшение числа госпитализированных говорит о замедлении распространения новой коронавирусной инфекции, что можно объяснить введенными правительством города ограничительными мероприятиями", - говорится в сообщении.

В совете считают, что текущая ситуация дает основания рассчитывать на стабилизацию эпидемиологического процесса на этой неделе. Однако отметили, что это возможно при условии неукоснительного соблюдения жителями установленных противоэпидемических мер.

Там также отметили, что вакцинацию от коронавируса прошли 882 медицинских работника.

"За вчерашний день в Петербурге в 27 пунктах вакцинации привито от новой коронавирусной инфекции 510 человек. Всего в городе вакцинировано 1 545 человек, из них 882 - медицинские работники. Сегодня начинают работу еще шесть новых пунктов вакцинации, таким образом, их количество увеличится до 33", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что в Петербурге началась вакцинация соцработников, педагогов, сотрудников МВД.

В город поступили более 7,5 тыс. доз вакцины "Спутник V" и 1 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона". До конца года планируется открыть 70 пунктов вакцинации от коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что также до конца года ожидается поставка еще 100 тыс. доз, в январе планируются более крупные поставки - до полумиллиона доз.