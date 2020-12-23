Минздрав решил остановить набор добровольцев для испытаний "Спутника V"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минздрав РФ принял решение не набирать новых добровольцев для клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V". Об этом заявили журналистам в среду в пресс-службе министерства.

"С учетом анализа промежуточных данных по безопасности и эффективности Минздравом России принято решение одобрить изменение числа участников пострегистрационного клинического исследования вакцины "Спутник V", разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, до числа фактически включенных в исследование добровольцев - более 31 тыс. человек. Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом в течение как минимум шести месяцев. Набор новых участников в исследование производиться не будет. Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени", - говорится в сообщении.

В министерстве указали, что принятые решения в полной мере соответствуют мировой регуляторной практике. "Отметим, что за последнее время аналогичные решения по сокращению числа добровольцев в исследованиях уже принимались рядом зарубежных разработчиков вакцин", - говорится в сообщении.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе должны были принять участие участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины.