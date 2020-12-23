Голосового помощника на основе ИИ для записи к врачу внедрили в 12 субъектах России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Голосовой помощник службы 122 на основе искусственного интеллекта, который записывает граждан к врачу, внедрили в 12 субъектах РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Продолжаем внедрять решения по искусственному интеллекту. <...> Голосовой помощник службы 122, он уже записывает граждан на прием к врачу. <...> Сейчас эту услугу, технологию Московской области мы уже в 12 субъектах реально используем, когда с людьми общается голосовой помощник", - сказал он.

О том, что в России появится единая служба, через которую жители c коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, Чернышенко сообщил 27 ноября. Единый номер 122 позволит централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию - в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы.

В перспективе по номеру 122 можно будет не только вызвать бригаду скорой помощи или врача на дом, но и дистанционно оформить больничный лист, доставку рецептурных препаратов, получить предварительную консультацию специалиста и решить многие другие вопросы, связанные с коронавирусом.