На Сахалине началась массовая вакцинация от коронавируса

"Это самая крупная партия вакцины, поступившая в регион с начала иммунизации жителей от опасной инфекции. Наличие такого объема позволяет расширить категории прививающихся. Теперь это не только представители группы риска (педагоги, медики, соцработники), но и все желающие. Сегодня иммунизация стартовала в поликлиниках Южно-Сахалинска", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

С четверга прививку жителям будут готовы сделать в Анивском, Долинском, Корсаковском и Холмском районах, а также в Синегорске. Далее вакцина поступит на север Сахалина и на Курилы.

С начала поступления первых партий в регионе привились около 600 человек, записаться на прививку могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет. Новая поставка 1,5 тыс. доз вакцины ожидается на следующей неделе, а до конца февраля в регион поступит 33 тыс. доз.

По последним данным, в Сахалинской области зарегистрировано 14 707 случаев заражения коронавирусом, в том числе 139 - за последние сутки. Выписаны 11 348 жителей, 15 пациентов умерли.

2 декабря президент РФ Владимир Путин поставил задачу организовать вакцинацию по всей стране, начиная с конца текущей недели. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной, в первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.