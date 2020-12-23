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Путин отметил, что количество мусора в период пандемии значительно возросло

По словам президента, это повлекло проблемы, "потому что система сбора мусора и операторы оказались неготовыми к увеличению такого объема"

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Система сбора мусора в РФ не была готова к возросшим из-за пандемии объемам отходов. На это обратил внимание в среду президент РФ Владимир Путин, комментируя тему экологии на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.

"В условиях борьбы с пандемией у нас значительно увеличился объем отходов, особенно в тех местах, куда люди выезжают, когда не работают или работают онлайн", - отметил Путин, назвав это "неожиданным поворотом дела".

По словам президента, это повлекло проблемы, "потому что система сбора мусора и операторы оказались неготовыми к увеличению такого объема, совершенно неожиданному для них". Глава государства поинтересовался у профильного вице-премьера Виктории Абрамченко текущим положением дел в этой сфере. Зампред кабмина доложила, что сигналы об увеличении объемов отходов были вовремя получены, власти оперативно подключились и довели средства до регионов на покрытие соответствующей разницы. Как отметила вице-премьер, федеральные власти следят за этой ситуацией.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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