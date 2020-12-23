Госдума разрешила в I чтении регистрацию актов гражданского состояния в любых ЗАГС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении экстерриториального принципа регистрации всех актов гражданского состояния органами ЗАГС.

В пояснительной записке указано, что сейчас, в частности, рождение ребенка может быть зарегистрировано в органе ЗАГС по месту его рождения либо по месту жительства родителей, усыновление - по месту вынесения решения суда об усыновлении ребенка или по месту жительства усыновителей, расторжение брака - по месту жительства супругов или по месту государственной регистрации заключения брака. В кабмине указывают, что сегодня экстерриториальный принцип, то есть регистрация в любом ЗАГС, применяется только в отношении заключения брака.

"Законопроектом закрепляется распространение экстерриториального принципа на регистрацию всех актов гражданского состояния", - говорится в пояснительной записке. Документ закрепляет право заявителя на обращение в любой орган ЗАГС или МФЦ независимо от места жительства и места наступления юридического факта. Одновременно признаются утратившими силу все нормы закона, которые не соответствуют экстерриториальному принципу предоставления таких госуслуг.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить правительство РФ полномочием устанавливать особенности государственной регистрации рождения и смерти в случае поступления заявления о рождении ребенка либо заявления о смерти в форме электронных документов через портал "Госуслуги".