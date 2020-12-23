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Суд решил заключить под стражу россиянина, задержанного на Канарах за мошенничество

В посольстве России в Мадриде отметили, что находятся в курсе ситуации и ожидают поступления официального уведомления от компетентных органов Испании

МАДРИД, 23 декабря. /ТАСС/. Судья решил заключить под стражу россиянина, который был объявлен РФ в международный розыск и задержан на Канарских островах. Об этом ТАСС сообщили в среду в Национальной судебной коллегии Испании.

По информации юридической инстанции, подозреваемый предстал перед судьей 17 декабря. "Следственный судья номер 4 постановил временно заключить его в тюрьму без права выхода под залог", - отметили в коллегии.

Ранее испанская полиция сообщила, что 56-летний россиянин был задержан в населенном пункте Адехе на острове Тенерифе. По версии правоохранителей, он находился в розыске по подозрению в мошенничестве и хищении на сумму €900 тысяч. Преступления могли быть совершены, когда подозреваемый являлся директором государственного предприятия на родине.

В посольстве РФ в Мадриде отметили, что находятся в курсе ситуации и ожидают поступления официального уведомления от компетентных органов Испании по установленным каналам.

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