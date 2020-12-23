Эксперт: Москва и Петербург в 2020 году не вошли в топ-5 новогодних турнаправлений

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург в 2020 году не вошли в топ-5 популярных у россиян направлений на новогодние праздники, тогда как Краснодарский край возглавил рейтинг. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Если брать статистически по общему количеству туристов, которые приедут в ту или иную точку на новогодние праздники, то лидирует Краснодарский край. Там наибольшая емкость размещения, и точно есть чем заняться. Но в каждом регионе и федеральном округе есть свои хиты. Туристы из ПФО может быть не поедут на Алтай или Кавказ, или в Санкт-Петербург, туда уже, мне кажется, вообще никто не поедет в ближайшие дни [из-за ситуации с коронавирусом], но они поедут в Казань или в Самару", - сказала она. Как правило, притяжением для российских туристов на внутреннем направлении пользуются столицы федеральных округов. "Москва и Санкт-Петербург в этом году не вошли ни в тройку, ни даже в пятерку востребованных новогодних направлений", - сообщила она.

В 2020 году, по словам Ломидзе, из 11 регионов, которые в основном посещали российские туристы, поток по сравнению с прошлым годом вырос лишь в два региона - Татарстан (+44%) и Республику Алтай (+0,4%). Лидеры по потерям - Санкт-Петербург (снижение в 5 раз) и Москва (-72%). Потеряли турпоток и популярные направления - Краснодарский край (-33%), Крым (-18%), Калининград (-30%) и Карелия (-40%).