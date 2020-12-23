Путин поручил удвоить доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, во время новогодних праздников будут рассчитываться в двойном размере. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектом.

Глава государства напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, в том числе и медикам, работающим в ковидных госпиталях. "Это безусловно должно быть сделано, это требование закона", - подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание, что Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения также и дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом.

"В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере", - сказал президент, подчеркнув, что это обосновано и с социальной точки зрения, и с точки зрения справедливости: вакцинация медицинских работников только началась, поэтому они "еще не защищены в нужном объеме". "Это нужно будет сделать, прошу правительство организовать эту работу и как можно быстрее принять соответствующее решение", - распорядился Путин.

Он обратил внимание властей регионов, что нужно "своевременно, заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни, обеспечив при этом выплату" заработной платы в увеличенном объеме.