Данные о том, кто при испытаниях "Спутника" получил плацебо, пока не раскроют

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Данные исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" о том, кто из участников получил плацебо, а кто - препарат, на текущем этапе не планируется, сообщил журналистам в среду помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что министерство приняло решение больше не набирать добровольцев для исследования вакцинного препарата. На данный момент в исследовании принимают участие более 31 тысячи человек.

"Наблюдение за добровольцами продолжится в полном соответствии с протоколом, в том числе с сохранением группы плацебо, в течение как минимум шести месяцев", - сказал Кузнецов. По его словам, раскрывать данные о том, кто из участников получил плацебо, а кто - вакцину, "на текущем этапе не планируется".

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе должны были принять участие участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили бы плацебо вместо вакцины.