Госдума приняла в I чтении законопроект о просветительской деятельности в образовании

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли в первом чтении законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность".

Инициативу в ноябре внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ закрепляет в законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность", под которой предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов". Кабмин предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней.

Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Как отмечают авторы инициативы, действующее законодательство не содержит положений, которые бы определяли правовые основы просветительской деятельности, а также порядок ее осуществления и требования к ее участникам. "Отсутствие соответствующего правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из-за рубежа и направленных на дискредитацию проводимой в РФ государственной политики, пересмотр истории, подрыв конституционного строя", - отмечают авторы проекта.

Кроме того, инициатива обязывает высшие учебные заведения получать заключения для подписания соглашений о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти. Как отмечают авторы законопроекта, такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс". При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев.