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Путин поддержал обсуждение проблемы демографии на одном из предстоящих заседаний Госсовета

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею обсудить проблемы демографии на одном из предстоящих заседаний Госсовета.

"По поводу рассмотрения вопросов демографии на одном из будущих заседаний Госсовета. Полностью вас поддерживаю. Так и нужно будет сделать", - сказал глава государства, комментируя в среду соответствующее предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова во время совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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