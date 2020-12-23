Первый состав Eurostar прибыл в Париж из Лондона после отмены запрета на перевозки

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Первый со времени снятия 48-часового запрета на транспортное сообщение состав экспресса Eurostar прибыл в среду на Северный вокзал Парижа. Об этом сообщил телеканал BFMTV .

В поезде находилось всего 60 пассажиров. В основном это, по данным телеканала, связано с тем, что в Британии сложно в настоящее время быстро сделать анализ на COVID-19, без которого пассажиры не будут допущены на французскую территорию. К тому же экспресс-тест в нынешних условиях весьма дорог - не менее €100-200.

Прибытие второго состава Eurostar ожидается в Париже через пару часов.

В связи с выявлением нового генетического варианта инфекции на территории королевства уже около 50 государств, включая большинство стран ЕС, Россию, Австралию, Аргентину, Индию, Канаду, Саудовскую Аравию и Турцию, объявили о том, что временно прекратят пассажирское сообщение с Великобританией. По данным британских властей, новый штамм коронавируса начинает доминировать в Лондоне, на юго-востоке Англии и в Уэльсе, где на него приходится больше 60% новых случаев заражения.

Эксперты полагают, что мутировавший вирус является на 70% более заразным. При этом специалисты пока не нашли подтверждений тому, что новая разновидность чаще вызывает тяжелое течение заболевания или смерть пациентов.