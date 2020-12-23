Законопроект о выходном дне 31 декабря уже есть на рассмотрении Госдумы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР уже внесли в Госдуму законопроект об отнесении к нерабочим праздничным дням 31 декабря вместо 8 января, ожидается отзыв правительства. Об этом в среду ТАСС сообщил замруководителя фракции, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы уже внесли еще одну законодательную инициативу, чтобы 31 декабря был всегда выходным днем, перенести с 8 января на 31 декабря. Посмотрим, каким будет заключение правительства и какая будет позиция "Единой России" по этому законопроекту", - сказал Нилов.

При этом глава комитета заметил, что ранее фракция "Единая Россия" "провалила законопроект, чтобы 31 декабря был нерабочим этом году". Нилов подчеркнул, что сейчас главы регионов могут объявить 31 декабря нерабочим только для государственных служащих, данный вопрос необходимо урегулировать на федеральном уровне законодательно. Кроме того, в ЛДПР были готовы внести межфракционный законопроект.

В ходе заседания Госсовета в среду руководитель думских единороссов Сергей Неверов предложил сделать последний день года выходным. Президент России Владимир Путин предложение поддержал и рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. По его словам, "в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня".