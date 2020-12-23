Губернатор Подмосковья предложил интегрировать портал госуслуг в регионы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Портал государственных услуг и ресурсы регионов следует интегрировать для более успешной вакцинации от коронавирусной инфекции, а также быстрого тестирования на наличие заболевания. Такое предложение озвучил в среду руководитель комиссии Госсовета по коммуникациям, связи и цифровой экономике, губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Здесь нужно поручение Минцифре, чтобы все, что касается вакцинации, <...> все это нуждается в поддержке портала госуслуг, так же, как и тесты на коронавирус. Если бы портал госуслуг был интегрирован в регионы, то через СМС или через электронное сообщение результаты бы приходили гораздо быстрее, а так нужно звонить в лабораторию, в поликлинику", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

По словам Воробьева, каждый месяц порталом пользуются 25 млн человек. Одним из самых популярных обращений является запись к врачу. "Искусственный интеллект сегодня в действии. Это до сих пор у кого-то вызывает улыбку, но наш робот Светлана за две недели получила 500 тыс. звонков, 130 тыс. человек, назвав номер полиса ОМС, пришли к врачу", - сказал он.

Он также отметил, что совместно с правительством РФ планируется автоматизировать систему выдачи пособий по безработице, сделать ее простой и удобной. Кроме того, по мнению Воробьева, следует оказать поддержку в развитии такой сферы, как онлайн-продажа лекарств.

"Это нужно делать аккуратно, потому что это безопасность человека, но очень хотели бы поддержать, Владимир Владимирович, чтобы было движение в этом направлении. Все ведущие страны используют онлайн-торговлю медикаментами. Понятно, что при штрихкодировании и контроле за качеством лекарств", - добавил он.