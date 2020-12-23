Центр Алмазова в Петербурге открыл дополнительные 150 коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Филиал Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге открыл дополнительно 150 коек для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили в среду в пресс-службе учреждения.

"Несмотря на усилия медиков и карантинные меры, в Санкт-Петербурге заканчивается резерв коечных мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Количество заболевших, нуждающихся в госпитализации, ежедневно растет. В связи с этим в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова перепрофилирован филиал - РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. Прием пациентов начат сегодня", - говорится в сообщении. В центре добавили, что Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт им. Поленова уже перепрофилировался под коронавирус летом.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, сейчас в учреждении развернули 150 коек. В начале декабря в Центре Алмазова также перепрофилировали 230 коек для пациентов, проживающих в Санкт-Петербурге, и еще 20 - в Ленинградской области.

"Приоритетной задачей специалисты учреждения считают оказать посильную помощь горожанам в борьбе с пандемией. Для этого в их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование. Опыт врачей НМИЦ им. В. А. Алмазова, а также грамотная логистика внутри учреждения, согласование протоколов лечения и оперативное реагирование на текущую ситуацию по каждому пациенту, позволят эффективно помогать справляться с болезнью заразившимся", - отметили в пресс-службе.

Всего в Петербурге развернуто более 11 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. По информации пресс-службы вице-губернатора города Олега Эргашева, среди федеральных стационаров, наряду с Центром Алмазова, пациентов с коронавирусом принимают в Первом медицинском университете им. Павлова, больнице им. Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова, Северо-Западном окружном медицинском центре им. Соколова, НИИ фтизиопульмонологии, Педиатрическом университете. Всего там развернуто 1 223 койки.

По последним данным, в Петербурге выявили 212 074 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 123 518 человек, умерли 7 074. За последние сутки в городе выявили 3 749 случаев заражения.

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