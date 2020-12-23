Путин заявил, что в Ялте и Симферополе откроют госпитали Минобороны для борьбы с COVID-19

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Два военных госпиталя для оказания помощи больным COVID-19 будут развернуты в Крыму в ближайшие дни. Об этом сообщил в среду президент РФ Владимир Путин.

"По просьбе Сергея Валерьевича (Аксенова, главы Республики Крым - прим. ТАСС) в ближайшие дни в Ялте и в Симферополе будут развернуты два госпиталя министерства обороны для борьбы с коронавирусной инфекцией", - сказал глава государства на совместном заседании Госсовета и совета по нацпроектам.

Он отметил, что в настоящее время на полуострове наблюдается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией.

За весь период пандемии в Крыму выявили около 22,5 тыс. заразившихся. Выздоровели почти 17 тыс. человек, умерли - 444. Инфекция за минувшие сутки подтвердилась в Крыму у 353 человек.

Рост числа заражений в регионе начался в октябре, максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться. Максимум был зафиксирован 19 декабря - 357 человек. Менее 200 заразившихся за сутки в последний раз выявляли 23 ноября - 184.