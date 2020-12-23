Путин призвал добиться перелома в ситуации с коронавирусом и восстановить экономику

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность перелома ситуации с распространением коронавируса в стране. Об этом он сказал в среду, подводя итоги совместного заседания Государственного совета РФ и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Нам предстоит продолжить борьбу с эпидемией коронавируса, добиться перелома, сохранить высокую мобилизацию системы здравоохранения, всех социальных служб государства и, конечно, извлечь уроки из всех проблем, с которыми мы столкнулись и решали, обеспечить восстановление занятости и выход на устойчивую траекторию роста экономики", - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что нужно не только оперативно и четко реализовывать антикризисные решения, "ни в коем случае нельзя сузить, потерять горизонт развития". "На первый план все больше должно выходить решение системных задач, это касается и увеличения доходов граждан, и организации новых рабочих мест, повышения доступности и качества здравоохранения и образования, создания благоприятных условий для инвестиций и предпринимательства, развития инфраструктуры, жилищного строительства, - пояснил он. - Именно в достижении нового качества по этим и другим ключевым направлениям и заключается фундаментальный ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся". По словам Путина, важно не просто преодолеть последствия пандемии, но и обеспечить движение вперед во всех сферах жизни.

Глава государства при этом обратился к опыту прошлого века, когда страна проходила драматические испытания. "Даже в критические моменты, когда страна сталкивалась с сильнейшими вызовами, мы не останавливались, работа по созданию новых отраслей, по освоению новых территорий не останавливалась. Даже тогда верстались планы запуска крупных и смелых проектов, - напомнил он. - Урок для нас в том, что как бы ни было сложно, мы обязательно должны думать о будущем, причем о развитии на годы вперед: формировать для этого базу и делать это уже сегодня, ставить задачи, соразмерные историческому масштабу нашей страны и нашего народа". Путин подчеркнул, что необходима высокая динамика и эффективность работы на каждом уровне власти.