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Школы Дагестана до конца года получат еще 66 автобусов для подвоза учеников из дальних сел

В сентябре регион за счет средств республиканского бюджета уже закупил 25 школьных автобусов

МАХАЧКАЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Школы Дагестана до конца года получат 66 новых автобусов для подвоза учащихся, проживающих вдали от места обучения, техника закуплена за счет федерального бюджета, сообщили в среду в пресс-службе республиканского Минобрнауки.

"Новые школьные автобусы для подвоза учащихся поступят в 66 школ Дагестана до конца года. Транспорт приобретен за счет средств федерального бюджета. Главный критерий распределения [автобусов] - удаленность школ от мест проживания обучающихся", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки региона, в сентябре уже было закуплено 25 школьных автобусов за счет средств республиканского бюджета.

"В этом году транспорт выделяется школам, которые впервые организуют подвоз учащихся, тогда как в предыдущие годы новые школьные автобусы закупались для замены устаревшего транспорта. В 2019 году было закуплено 165 единиц школьного транспорта, в 2018 году - 140", - пояснили в пресс-службе, добавив, что приобретение школьных автобусов в республике будет продолжено.

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