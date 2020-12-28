Онлайн музеи и тесты на COVID-19: ограничения в Москве и Подмосковье на праздниках

Провести первые дни 2021 года как раньше не получится. Встретить Новый год в ресторане, сходить на праздниках в музей, отвезти детей в лагерь из-за пандемии коронавируса нельзя. Мы собрали последние ограничения, которые ввели в Москве и Подмосковье на время новогодних каникул.
Кафе и рестораны будут работать?
Новогоднюю и любую другую праздничную ночь в московском заведении провести пока не удастся. Все точки общепита до 15 января работают исключительно с 06:00 до 23:00. В это время закрывается вход в заведение, а последний посетитель может покинуть его не позднее полуночи. За оставшееся время ресторан успеет обслужить гостей, а посетители — рассчитаться и завершить отдых.
Это касается не только ресторанов, баров, кафе, но и караоке, ночных клубов, боулинга и других развлекательных мест.
Чтобы попасть в подмосковный ресторан на корпоратив или другой запланированный праздник с 31 декабря по 10 января, потребуется справка об отсутствии COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до посещения, ИФА — за пять дней. Это ограничение не распространяется на мероприятия с заранее купленными билетами и указанием конкретных посадочных мест. В остальное время кафе можно посещать свободно, с соблюдением мер предосторожности.
А что с загородными отелями?
Чтобы провести праздники в отеле Подмосковья (с 28 декабря по 15 января), нужна справка об отсутствии COVID-19 (ПЦР действует три дня до даты заезда, а ИФА — пять дней с даты получения).
В течение дня при входе в гостиницу, ее рестораны и бары гостям будут бесконтактно измерять температуру.
Можно ли сходить в музей на каникулах?
Культурные пространства Москвы также не будут работать в привычном режиме. Выставки и постоянные экспозиции в музеях можно посмотреть только онлайн.
Ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.
Кино, театры и концертные залы работать будут, но максимальное число зрителей не должно превышать 25% общей вместимости зала.
А в детских заведениях какие ограничения?
До 15 января не работают лагеря дневного пребывания, развлекательные центры, детские комнаты в торговых центрах и кафе, если они находятся в здании.
Мероприятия на свежем воздухе разрешены.