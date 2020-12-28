Онлайн музеи и тесты на COVID-19: ограничения в Москве и Подмосковье на праздниках

Новогоднюю и любую другую праздничную ночь в московском заведении провести пока не удастся. Все точки общепита до 15 января работают исключительно с 06:00 до 23:00. В это время закрывается вход в заведение, а последний посетитель может покинуть его не позднее полуночи. За оставшееся время ресторан успеет обслужить гостей, а посетители — рассчитаться и завершить отдых.

Это касается не только ресторанов, баров, кафе, но и караоке, ночных клубов, боулинга и других развлекательных мест.

Чтобы попасть в подмосковный ресторан на корпоратив или другой запланированный праздник с 31 декабря по 10 января, потребуется справка об отсутствии COVID-19. ПЦР-тест должен быть сделан не ранее чем за три дня до посещения, ИФА — за пять дней. Это ограничение не распространяется на мероприятия с заранее купленными билетами и указанием конкретных посадочных мест. В остальное время кафе можно посещать свободно, с соблюдением мер предосторожности.