Попова заявила, что в России наблюдается стабилизация ситуации по коронавирусу

"В нашей стране сейчас наблюдается замедление роста и стабилизация цифр", - сказала она.

Попова отметила, что ежесуточная заболеваемость коронавирусом в России в 3-4-5 раз ниже, чем в некоторых странах в настоящее время.

При этом глава Роспотребнадзора отметила, что в ряде регионов РФ, где показатели ежесуточной заболеваемости коронавирусом высокие, необходимо принимать особые меры.

"У нас есть регионы, в которых самая ежесуточная заболеваемость, то есть средняя за неделю на один день в расчете на 100 тыс. населения, составляет от 2 до 3. Это, например, Краснодарский край, это Татарстан и другие регионы. И есть регионы, где заболеваемость выше 60, таких немного, но вместе с тем они есть, и там ситуация иная. Здесь нужно принимать особые специальные меры", - сказала она.

Попова сообщила, что коэффициент распространения коронавируса снизился в России до единицы, такой показатель зафиксирован уже в 77 субъектах.

"Показатель распространенности, коэффициент репродукции Rt - это значит, какое количество людей потенциально заражает 1 инфицированный до того момента, как он будет изолирован, вот этот показатель снизился до единицы. И сегодня он составляет единицу, то есть уже прекращается дальнейшее распространение, в 77 субъектах Российской Федерации. Это еще один шаг знак, что эпидемиологическая ситуация улучшается", - сказала Попова.

Она напомнила, что некоторое время назад такой показатель был всего лишь в 15-20 субъектах.

Результаты тестов

Она также сообщила, что результаты почти всех тестов на коронавирус за последнюю неделю были выданы в установленные сроки - в течение 48 часов.

"За последнюю неделю, по нашим данным, почти 99% всех исследований были выполнены в срок, но часть из них, это совершенно очевидно, выполнена за пределами этого срока", - сказала она.

Часть результатов были выданы за истечением сроков, в частности, ввиду того, что время занимает доставка проб в лаборатории, пояснила Попова. "Мы настаиваем на том, и работаем сегодня со всеми, кто вовлечен в этот процесс, чтобы это время было минимальным. Но у нас есть субъекты с огромными территориями. У нас есть ряд субъектов с протяженностью 3 тыс. км. Здесь есть объективные причины, но, к сожалению, мы сегодня видим и целый ряд нарушений, пусть их всего 1%, но в количественном [эквиваленте] это достаточно много", - сказала глава Роспотребнадзора, отметив, что за каждое такое нарушение организация привлекается к административной ответственности. "Мы считаем это недопустимым", - заявила она.

Попова также сообщила, что в период новогодних праздников подведомственные Роспотребнадзору лаборатории будут работать в усиленном режиме. В целом в России тестирование на коронавирус проводят более 960 лабораторий, 111 из которых Роспотребнадзора. "Мы не просто сохранили режим - мы его усилили с тем, чтобы у каждого была возможность для того, чтобы тестироваться в тот момент, когда назначит врач, с тем, чтобы мы не пропустили какой-либо случай", - сказала она.