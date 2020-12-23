Депутаты Башкирии внесли в Госдуму законопроект о запрете передвижных цирков и зоопарков

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму законопроект, запрещающий создание и деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев. Его текст размещен в среду в думской электронной базе данных.

Документ предусматривает дополнение закона об ответственном обращении с животными новой частью, согласно которой в РФ "запрещаются создание и деятельность передвижных зоопарков, передвижных цирков, передвижных дельфинариев".

"Необходимость принятия данного законопроекта назрела давно и обусловлена многими факторами, связанными с ненадлежащим, антигуманным содержанием и использованием диких животных в подобных учреждениях", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Его авторы считают, что в условиях передвижных цирков и зоопарков "животные лишены надлежащего ухода и питания, ветеринарного обслуживания", являясь "прежде всего орудиями заработка для их владельцев". Законодатели полагают, что в "результате подобного обращения и содержания животные становятся агрессивными и опасными для людей". Они также обращают внимание, что "в Европе и во многих зарубежных странах деятельность мобильных зоопарков находится под запретом".

Вступление в силу закона депутаты Госсобрания предлагают отложить на шесть месяцев со дня его официального опубликования. "Данное время позволит владельцам передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев определить дальнейшую судьбу животных - передача (продажа) животных стационарным зоопаркам, переход на стационарный режим работы, обеспечивающий животных надлежащими условиями пребывания", - указывается в пояснительной записке.