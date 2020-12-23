Госсовет Франции одобрил решение властей о закрытии театров и кинотеатров из-за COVID-19

Решение высшим консультативным органом, располагающим также юридическими полномочиями в административной сфере, было вынесено по рассмотрению ходатайства нескольких ассоциаций деятелей культуры, в основном из сфер театра и кинематографа. В настоящее время, считают эксперты совета, решение властей является обоснованным, "так как принято с учетом санитарной обстановки" и "риска усиления эпидемии в ближайшее время".

В то же время совет отметил, что в случае, если ситуация улучшится, "закрытие кинотеатров и театров не следует продолжать под тем единственным предлогом, что эти заведения представляют собой для людей риск заразиться" коронавирусом. Также в решении совета подчеркивается эффективность введенных ранее правил по защите от коронавируса зрителей театров и кинотеатров. В этой связи совет указал, что риск заразиться в этих заведениях "ниже, чем на других мероприятиях для широкой публики, проходящих в закрытых помещениях".

Правительство Жана Кастекса постановило прекратить работу театров, кинотеатров и музеев как минимум до 7 января. Решение, как сообщил премьер, может быть пересмотрено во вторую неделю нового года в случае, если появятся явные признаки улучшения ситуации. Однако на данный момент показатели умерших от COVID-19, а также числа тяжело больных, помещенных в реанимацию, снижаются в стране крайне медленными темпами. Показатель же ежедневного числа инфицированных то возрастает, то уменьшается, находясь в последние дни на отметке в 12 тыс. Ранее президент Эмманюэль Макрон объявил, что ситуация будет признана улучшившейся, если этот индекс опустится до 5 тыс. инфицированных в день.