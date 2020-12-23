Роспотребнадзор разработал рекомендации по проведению новогодних праздников

"Для предстоящих праздников мы также разработали методические рекомендации. Это не требования, они будут интерпретироваться в каждом субъекте в соответствии с той эпидситуацией, которая там складывается", - сказала она.

По словам Поповой, решение об обязательности данных рекомендаций регионы будут также принимать самостоятельно. "Будут они обязательными, не будут, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации на каждой территории. Но если это становится требованием, это, безусловно, нужно исполнять неукоснительно", - пояснила она.

В новогодние праздники рекомендуется проводить больше мероприятий на открытом воздухе. Количество участников таких мероприятий рекомендуется сократить до 50 человек. "Мы считаем, что наиболее эффективным и безопасным в этот период будет проведение мероприятий на открытом воздухе - не в помещении, а именно на открытом воздухе. Должны работать катки, должны работать горки, но здесь также важно, чтобы организация работы этих аттракционов и спортивных сооружений была таким образом построена, чтобы люди не контактировали между собой до состояния заражения", - сказала она Попова.

"Количество людей такое, чтобы не было тесного контакта. Это задача организаторов - сделать работу такой, чтобы она была безопасной", - пояснила глава Роспотребнадзора.

По ее мнению, хорошая организация - это залог безопасного проведения времени на открытом воздухе. "Если это значимое скопление людей, их количество не должно быть очень большим. Наша задача ведь какая - чтобы люди не могли заразиться друг от друга", - заключила Попова.

Рекомендации для сферы туризма

Роспотребнадзор также подготовил дополнительные рекомендации для сферы туризма на предстоящие праздники.

"В этом году для всех объектов туристической отрасли совместно с бизнесом нами были разработаны методические рекомендации. Они действуют до сегодняшнего дня. Но мы считаем для себя необходимым дать дополнительные рекомендации на новогодние праздники", - сказала она. Попова подчеркнула, что при организации туристических поездок и мероприятий нужно четкое соблюдение всех противоэпидемических правил.

Так, она напомнила о необходимости соблюдения мер, направленных на соблюдение здоровья, - ношения масок, где они требуются, соблюдения социальной дистанции, заботы о том, чтобы руки и поверхности вокруг оставались чистыми. "Риски в любых поездках всегда возрастают. Мы меньше контролируем ситуацию вокруг себя, меньше контролируем себя самих, потому что мы отвлекаемся", - отметила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, загруженность общественного транспорта в праздники возрастет, в связи с увеличением свободного времени у граждан. "Поэтому в общественном транспорте мы рекомендуем проводить дезинфекционные мероприятия чаще, чем обычно", - сказала Попова.

Фудкортам ведомство советует через каждые три часа делать перерыв в работе.

"Для фудкортов мы рекомендуем через каждые три часа работы организовать небольшой перерыв для проведения полной дезинфекции, потому что фудкорт - это как раз место общения без масок, и здесь риски инфицирования, безусловно, возрастают", - сказала Попова.