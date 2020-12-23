Путин считает, что комбинация онлайн- и традиционного формата обучения будет развиваться

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Комбинация возможностей онлайн-обучения и его традиционного формата будет развиваться, уверен президент России Владимир Путин.

"Думаю, комбинация этих возможностей и будет развиваться", - сказал он на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о рисках перевода на онлайн-обучение некоторых школьников и студентов.

Глава государства отметил, что сейчас на фоне пандемии далеко не все школьники перешли на онлайн-режим обучения. Так, "практически все младшие школьники работают в нормальном, офлайн-режиме, только 2% школ работает в онлайн-режиме".

"Это связано не только с коронавирусной инфекцией, но и с гриппом, другими сезонными заболеваниями. Так бывало и раньше, еще в советские времена, когда грипп свирепствовал, школы иногда закрывались. Это просто вынужденная мера", - сказал Путин.

Он добавил, что на удаленный режим перешло не больше 10% старшеклассников, "в основном на онлайн-режим переведены студенты вузов и техникумов". "Это вынужденная мера, мы делаем это по рекомендациям медицинских специалистов. Чем быстрее мы выйдем из этого, тем лучше. Я об этом неоднократно говорил: онлайн-образование не заменит никогда прямого общения с преподавателем, наставником", - заявил Путин.

В то же время глава государства отметил и плюсы онлайн-формата. По его словам, это дает узкопрофильным специалистам, выдающимся ученым активнее участвовать в образовательном процессе, что значительно сложнее в обычном режиме.