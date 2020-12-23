Попова заявила, что носить маску на массовых мероприятиях на открытом воздухе необходимо

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что участникам массовых мероприятий, которые проходят на улице, необходимо быть в маске.

"Очень важно отметить, что требование носить маски в общественных местах остается. Его нужно соблюдать в помещениях, в транспорте и при массовых мероприятиях на улице, во всех остальных случаях на улице маску мы не требуем", - сказала она в среду на брифинге.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 78 млн человек, свыше 1,7 млн пациентов умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано более 2,9 млн случаев инфицирования, выздоровели свыше 2,3 млн человек, умерли почти 52,5 тыс. пациентов. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.