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Путин в шутку упрекнул Жириновского за употребление англицизмов

Президент также заметил, что депутат начал выступление с того, что некоторые его коллеги в Госдуме присваивают хорошие предложения ЛДПР

НОВО-ОГАРЕВО, 23 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в среду упрекнул лидера ЛДПР Владимира Жириновского за употребление англицизма "локдаун".

В своем выступлении Жириновский раскритиковал всех, кто употребляет в своей речи английские термины, при том, что, по его мнению, все они так или иначе могут быть переведены на русский язык. В частности, возмущение политика вызвало слово "локдаун", которое он предложил перевести как "режим все закрыто". При этом лидер ЛДПР, завершая свое выступление, сам вставил в свою речь этот термин, заявив, что надо запретить продажу путевок за границу и отозвать уже проданные, так как "туда ехать бесполезно, там введен режим локдауна".

"Владимир Вольфович, обращаю ваше внимание на то, что вы сами употребили словечко "локдаун". Так вот жизнь заставляет", - парировал Путин.

Президент также заметил, что Жириновский начал выступление с того, что некоторые его коллеги в Госдуме присваивают хорошие предложения ЛДПР. "Я думаю, что не нужно на них обижаться за это, а нужно порадоваться, что ваши идеи находят отражение в предложениях ваших коллег. Если это будет реализовано, я никогда не постесняюсь сказать, что это была инициатива именно вашей партии, именно ваша инициатива", - подчеркнул Путин, похвалив Жириновского за множество действительно хороших идей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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