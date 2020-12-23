Режим самоизоляции для жителей Курской области старше 65 лет продлили до 7 февраля

КУРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Курской области по рекомендации Роспотребнадзора продлили режим обязательной самоизоляции для жителей области старше 65 лет до 7 февраля 2021 года, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"На оперативном штабе продлили самоизоляцию курян в возрасте 65 плюс до 7 февраля", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. Режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет возобновили в Курской области с 30 октября.

К концу 2020 года власти Курской области на фоне неблагополучной ситуации по коронавирусу продлили запрет на массовые мероприятия, сократили количество зрителей в концертных залах, театрах, кинотеатрах до 25%, отменили детские развлекательные мероприятия в досуговых центрах.

По данным на 23 декабря, общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Курской области составляет 19 328, за последние сутки коронавирус подтвердили у 182 человек. За все время 17 512 человек выздоровели, 275 пациентов умерли.

В регионе действует обязательный масочный режим в общественных местах, ограничена работа ресторанов и кафе. С 17 ноября перевод на дистанционный формат работы не менее 30% сотрудников предприятий продлили до особого распоряжения губернатора, подросткам до 16 лет запрещено посещать ТЦ.