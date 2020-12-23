Попова: РФ примет меры из-за "британского" штамма, когда будет полное понимание ситуации

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Россия определится с дальнейшими мерами по ситуации с мутацией коронавируса в Великобритании, как только будет иметь всю информацию о ней. Об этом заявила в среду на брифинге глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о новом варианте вируса, мы очень внимательно следим за реакцией ЕС. Пока она не озвучена, хотя мы знаем, что совещания ведутся в течение нескольких дней, [следим] за комментариями и реакциями Всемирной организации здравоохранения и Европейского бюро ВОЗ. И пока идет обсуждение, пока коллеги ищут оптимальное решение, было принято решение приостановить воздушное сообщение с Великобританией. Это превентивная мера, мера, направленная на защиту здоровья населения РФ, и как только будет понимание полное [ситуации], мы будем принимать решение о том, какие действия принимать в дальнейшем", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что ведомство внимательно следит за ситуацией с коронавирусом, в частности, за наличием новых мутаций в России. "Наш референс-центр, который включен в состав референс-центров научного центра "Вектор" на сегодняшний день совершенно обоснованно говорит о том, что в РФ на основании очень плотного мониторинга из всех субъектов РФ такая мутация не зафиксирована. И российский вакцины, мы сегодня уже точно об этом знаем, безусловно, эффективны и против того варианта вируса", - заключила она.