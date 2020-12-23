Власти Липецкой области решили сделать 31 декабря выходным днем

ТАСС, 23 декабря. Власти Липецкой области приняли решение объявить 31 декабря 2020 года выходным днем, постановление находится в стадии подготовки, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы администрации региона Михаил Шаршаков.

"День 31 декабря [в этом году] будет в Липецкой области выходным, постановление и детали в стадии подготовки. Завтра об этом будет объявлено", - сообщил Шаршаков.

Ранее ряд регионов РФ объявил 31 декабря выходным. В среду президент РФ поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России, предложенную в ходе расширенного заседания Госсовета лидером фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергеем Неверовым.