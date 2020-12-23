В Думе объяснили, что решение о выходном 31 декабря могут принять регионы или кабмин

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объявить 31 декабря выходным могут либо власти региона, либо федеральное правительство, к законодательному регулированию этого вопроса можно будет вернуться в следующем году. Об этом в среду заявил ТАСС первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета поддержал инициативу единороссов о выходном дне 31 декабря по всей стране. Глава государства рекомендовал всем регионам объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

"Сейчас самое простое, если решение примут субъекты Федерации. Потому что принять закон в оставшееся время у нас [Госдумы] нет физической возможности. Решение также может быть принято правительством РФ", - сказал Исаев.

По его словам, законодательное закрепление выходного 31 декабря можно было бы обсудить в следующем году в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. "На следующий год, я думаю, что все уже в более спокойном режиме обсудят механизм, тогда можно будет вернуться к этому вопросу", - считает парламентарий.

Ранее Госдума неоднократно отклоняла законопроекты ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Речь шла о переносе выходных дней таким образом, чтобы 31 декабря был выходным, если этот день не является таковым по календарю. При этом общее количество нерабочих праздничных дней в году предлагалось сохранять в том же объеме. Однако документы не получили поддержку кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Минтруд России ранее подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря 2021 года будет выходным. В Роструде в свою очередь поясняли, что работодатель может предоставить работникам выходной 31 декабря, оплатив его.