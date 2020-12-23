Попова заявила, что в школах удалось избежать распространения коронавируса с 1 сентября

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Распространения коронавируса в российских школах с 1 сентября удалось избежать, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду на брифинге.

"У нас не было ни одного случая распространения заболевания, не было вспышечных ситуаций в летних оздоровительных учреждениях. Это тоже результат очень тщательного соблюдения наших правил. <...> И хочу сказать, что очная форма работы с 1 сентября за небольшим исключением приостанавливающих свою работу как очный формат в особых случаях, они все понятны, они все, безусловно, были оправданы. Но в большей массе школы наши работали и нигде, ни в одном, ни в другом случае не было распространения инфекционных заболеваний внутри школ, внутри классов", - сказала она.

По словам Поповой, рекомендации Роспотребнадзора для организации учебного процесса и санитарные правила при их неукоснительном соблюдении защищают людей от инфицирования вирусом.