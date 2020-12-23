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Пандемия COVID-19
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В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

Они были завезены из ЮАР

ЛОНДОН, 23 декабря. /ТАСС/. Два новых штамма коронавируса, которые были завезены из ЮАР, обнаружены на территории Великобритании. Об этом сообщил, выступая в среду на пресс-конференции, министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

"Мы обнаружили два новых штамма коронавируса в Великобритании. Оба были выявлены у людей, контактировавших с теми, кто в последние несколько недель приехал из ЮАР, - отметил он. - Мы чрезвычайно благодарны правительству ЮАР за научную строгость и открытость, с которыми оно действовало, равно как и мы, когда обнаружили новый вариант коронавируса". Хэнкок добавил, что теперь жители королевства, вернувшиеся недавно из ЮАР, должны будут провести в самоизоляции 10 дней.

Теги
ВеликобританияПандемия COVID-19
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