Папа Римский сдал тест на коронавирус

ВАТИКАН, 23 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск сдал тест на коронавирус нового типа. Как сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на свои источники в Ватикане, тест был сдан в понедельник до аудиенции с участием членов Римской курии.

При этом уточняется, что такое решение было принято после того, как положительные результаты тестов получили два кардинала - 57-летний глава службы папских милостыней Конрад Краевский и 78-летний губернатор государства Ватикан Джузеппе Бертелло. Информация в СМИ об их заражении появилась лишь во вторник.

Официально в Ватикане не подтвердили, что 84-летний глава Римско-католической церкви подвергался тестам.

Ранее в Ватикане, на территории которого проживает несколько сотен человек, выявлялись случаи заражения, в том числе среди швейцарских гвардейцев. В целях недопущения заражения Ватикан с сентября не проводит коллективных аудиенций Папы Римского в присутствии верующих, переведя их снова в формат онлайн. В стриминге будут передаваться и рождественские службы и проповеди Папы Римского, поскольку итальянские власти ввели с 24 декабря общенациональный карантин.

Как ранее сообщалось, в январе в Ватикане начнется вакцинация препаратом Pfizer BioNThec жителей и сотрудников его служб. Информации о намерении Папы Франциска сделать прививку не поступало.