{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новый год и Рождество - 2021

Власти Марий Эл объявят 31 декабря выходным днем

Ранее некоторые регионы уже объявили 31 декабря выходным днем

ТАСС, 23 декабря. Власти Республики Марий Эл приняли рекомендацию президента об объявлении 31 декабря выходным днем к исполнению, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главы региона.

"Рекомендация президента принята к исполнению", - отметили в пресс-службе.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

Ранее ряд регионов РФ уже объявил 31 декабря выходным днем. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияМарий ЭлНовый год и Рождество - 2021
Пандемия COVID-19
В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса
Они были завезены из ЮАР
Читать полностью