Власти Марий Эл объявят 31 декабря выходным днем

ТАСС, 23 декабря. Власти Республики Марий Эл приняли рекомендацию президента об объявлении 31 декабря выходным днем к исполнению, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе главы региона.

"Рекомендация президента принята к исполнению", - отметили в пресс-службе.

В среду на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем.

Ранее ряд регионов РФ уже объявил 31 декабря выходным днем. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.