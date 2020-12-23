Кабмин продлил переход на единые нормативы коммунальных услуг из-за пандемии

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ продлило сроки перехода на единые нормативы потребления коммунальных услуг в регионах до 1 января 2022 года из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, в постановлении говорится, что срок перехода к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг переносится до 1 января 2022 года. Также для регионов продлены сроки утверждения нормативов потребления холодной воды и норматив расхода тепла на ее подогрев для предоставления горячей воды - до 1 января 2022 года.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничений в экономической деятельности региональным властям необходимо больше времени для корректировки программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

При этом предполагается, что субъекты, принявшие решение о поэтапном переходе к установлению единых нормативов потребления коммунальных услуг, должны завершить этот процесс не позднее 1 января 2021 года. Кроме того, в сводном отчете добавляется, что из-за отсутствия системного подхода в регионах к переходу на единые нормативы потребления коммунальных услуг возможен рост платы за коммунальные ресурсы, проблемы при начислении платы за ЖКХ, а также превышение предельных индексов платы граждан за ЖКУ.

Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются для многоквартирных домов, в которых нет общедомовых приборов учета. После перехода на единую систему нормативы должны стать одинаковыми для домов, которые имеют похожие конструктивные характеристики (например год постройки, число этажей) и расположены в одной климатической зоне.