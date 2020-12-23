РФПИ поддержал решение Минздрава о прекращении набора волонтеров испытаний "Спутника V"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поддерживает решение Минздрава РФ о прекращении набора волонтеров клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" связи с доказанной высокой эффективностью препарата. Об этом сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

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"РФПИ приветствует решение Минздрава о прекращении набора волонтеров клинических испытаний вакцины "Спутник V" в связи с доказанной высокой эффективностью вакцины выше 90%", - сказал он.

Дмитриев также отметил, что успешные данные клинических испытаний вакцины в России представлены во всемирные организации и национальным регуляторам, которые в ближайшее время будут одобрять применение "Спутник V" в своих странах. "Такая регистрация вскоре ожидается в Аргентине и ряде других стран", - сказал он.