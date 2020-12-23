Прокуратура выявила 70 тыс. нарушений по доплатам медикам

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Органы прокуратуры в период пандемии выявили около 70 тыс. нарушений в сфере дополнительных выплат медицинским сотрудникам, работающим с больными коронавирусной инфекцией, на общую сумму 2 млрд рублей. Об этом в среду сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

"У меня на руках интересная статистика из Генеральной прокуратуры. В ней говорится, что с мая, когда было принято решение о таких выплатах, уже 70 тыс. нарушений выявила прокуратура на сумму 2 млрд рублей", - сказал Миронов в ходе брифинга журналистам.

Власти РФ в начале пандемии приняли особые меры по поддержке специалистов, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Речь идет как о стимулирующих выплатах, так и о специальных доплатах за работу в особо опасных и сложных условиях в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц. Данные выплаты полностью освобождены от НДФЛ.